Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB
Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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