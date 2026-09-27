Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)
Мышь Logitech — это надежное и удобное устройство для работы с персональным компьютером. Эта проводная мышь весит всего 90 граммов, что делает ее легкой и комфортной в использовании на протяжении длительного времени. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в процессе работы. Мышь выполнена в стильном черном цвете, который подойдет к любому компьютеру или ноутбуку. Подключение к ПК осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует простоту и надежность соединения. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает гладкое и точное отслеживание движений на различных поверхностях, что подходит для повседневных офисных задач и интернет-серфинга. Это устройство от известного бренда Logitech создано специально для использования с компьютерами и отличается высоким качеством и долговечностью. Проводное подключение избавляет от необходимости следить за уровнем заряда, гарантируя стабильную работу в любой ситуации. Безупречный уровень комфорта и простоты использования делает эту мышь отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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