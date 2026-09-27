Top.Mail.Ru
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 1
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 2
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 3
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 4
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 5
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 6
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 1
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 2
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 3
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 4
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 5
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 6
  • Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
500 руб.  850 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)
500 руб. -41%
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)

Мышь Logitech — это надежное и удобное устройство для работы с персональным компьютером. Эта проводная мышь весит всего 90 граммов, что делает ее легкой и комфортной в использовании на протяжении длительного времени. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в процессе работы. Мышь выполнена в стильном черном цвете, который подойдет к любому компьютеру или ноутбуку. Подключение к ПК осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует простоту и надежность соединения. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает гладкое и точное отслеживание движений на различных поверхностях, что подходит для повседневных офисных задач и интернет-серфинга. Это устройство от известного бренда Logitech создано специально для использования с компьютерами и отличается высоким качеством и долговечностью. Проводное подключение избавляет от необходимости следить за уровнем заряда, гарантируя стабильную работу в любой ситуации. Безупречный уровень комфорта и простоты использования делает эту мышь отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.

Отзывы о товаре Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и удобное устройство для работы с персональным компьютером. Эта проводная мышь весит всего 90 граммов, что делает ее легкой и комфортной в использовании на протяжении длительного времени. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в процессе работы. Мышь выполнена в стильном черном цвете, который подойдет к любому компьютеру или ноутбуку. Подключение к ПК осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует простоту и надежность соединения. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает гладкое и точное отслеживание движений на различных поверхностях, что подходит для повседневных офисных задач и интернет-серфинга. Это устройство от известного бренда Logitech создано специально для использования с компьютерами и отличается высоким качеством и долговечностью. Проводное подключение избавляет от необходимости следить за уровнем заряда, гарантируя стабильную работу в любой ситуации. Безупречный уровень комфорта и простоты использования делает эту мышь отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech B100 Black USB (910-006605) - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...