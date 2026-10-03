Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный
Мышь Acer - это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Сочетая в себе лёгкость и современный дизайн, эта мышь весит всего 48 граммов, что обеспечивает комфортное управление даже при длительном использовании. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о необходимости оставаться близко к компьютеру. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что позволяет эффективно работать с документами или наслаждаться мультимедийными развлечениями. Удобство в использовании обеспечивается эргономичным дизайном, подходящим как для правой, так и для левой руки, что делает мышь универсальной для всех пользователей. Стильный черный цвет придаёт устройству современный и лаконичный вид, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь Acer питается от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы без необходимости частой замены источника питания. Это надежное и изящное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб. 640 руб.118 руб. в СплитМышь Oklick 615MW Black-Silver USB
-
В наличииЦена 470 руб. 690 руб.118 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless OP-560NU Black USB
-
В наличииЦена 470 руб. 710 руб.118 руб. в СплитМышь A4Tech OP-760 черный
-
В наличииЦена 470 руб. 710 руб.118 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 чёрный
-
В наличииЦена 470 руб. 680 руб.118 руб. в СплитМышь Oklick 675MW черный
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)
-
В наличииЦена 470 руб. 690 руб.118 руб. в СплитМышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь A4Tech OP-560NUS черный
-
В наличииЦена 480 руб. 970 руб.120 руб. в СплитМышь A4Tech OP-720 Black PS/2
-
В наличииЦена 480 руб. 810 руб.120 руб. в СплитМышь A4Tech OP-620D Black USB
-
В наличииЦена 480 руб. 750 руб.120 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 синий
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный