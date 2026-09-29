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Мышь Defender Accura MM-365 синий купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Accura MM-365 синий

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Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 1
Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 2
Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
490 руб.  750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230183
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
170

Описание товара Мышь Defender Accura MM-365 синий

Беспроводная мышь Defender Accura MM-365 эргономичной формы. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. 2 дополнительные боковые кнопки. Сверхпрочное прорезиненное покрытие.

Отзывы о товаре Мышь Defender Accura MM-365 синий




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Беспроводная мышь Defender Accura MM-365 эргономичной формы. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. 2 дополнительные боковые кнопки. Сверхпрочное прорезиненное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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