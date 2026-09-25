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Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный

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Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 1
Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 2
Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 3
Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный

Мышь Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Ее легкий вес — всего 49 граммов — обеспечивает комфортную работу на протяжении длительного времени. Данная модель подключается к ПК через радиоканал и USB Type-A, предоставляя удобное беспроводное соединение. Радиус действия до 10 метров позволяет работать удаленно, не привязываясь к столу. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное отслеживание движений на различных поверхностях. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Мышь предназначена как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальный хват для максимального удобства использования. Хотя модель и не обладает бесшумными кнопками, она характеризуется надежностью и высоким качеством сборки, свойственными бренду Acer. Для работы мышь использует один элемент питания типа AAA, что обеспечивает разумный уровень автономности. Эта беспроводная мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит комбинацию удобства, простоты и функциональности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Ее легкий вес — всего 49 граммов — обеспечивает комфортную работу на протяжении длительного времени. Данная модель подключается к ПК через радиоканал и USB Type-A, предоставляя удобное беспроводное соединение. Радиус действия до 10 метров позволяет работать удаленно, не привязываясь к столу. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное отслеживание движений на различных поверхностях. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Мышь предназначена как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальный хват для максимального удобства использования. Хотя модель и не обладает бесшумными кнопками, она характеризуется надежностью и высоким качеством сборки, свойственными бренду Acer. Для работы мышь использует один элемент питания типа AAA, что обеспечивает разумный уровень автономности. Эта беспроводная мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит комбинацию удобства, простоты и функциональности.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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