Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
Мышь Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Ее легкий вес — всего 49 граммов — обеспечивает комфортную работу на протяжении длительного времени. Данная модель подключается к ПК через радиоканал и USB Type-A, предоставляя удобное беспроводное соединение. Радиус действия до 10 метров позволяет работать удаленно, не привязываясь к столу. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное отслеживание движений на различных поверхностях. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Мышь предназначена как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальный хват для максимального удобства использования. Хотя модель и не обладает бесшумными кнопками, она характеризуется надежностью и высоким качеством сборки, свойственными бренду Acer. Для работы мышь использует один элемент питания типа AAA, что обеспечивает разумный уровень автономности. Эта беспроводная мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит комбинацию удобства, простоты и функциональности.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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