Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 1
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 2
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 3
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 4
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 5
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 6
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 7
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 1
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 2
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 3
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 4
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 5
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 6
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 7
  • Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
480 руб.  870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H
480 руб. -45%
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H

Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Эта беспроводная мышь обладает легким весом всего в 49 грамм, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Она подключается к вашему компьютеру через интерфейс USB Type-A и работает на расстоянии до 10 метров, предоставляя свободу передвижения без запутывающихся проводов. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с документами и повседневного серфинга в интернете. Благодаря симметричному дизайну, она подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство для всех пользователей. Серый цвет корпуса придает мыши элегантный и универсальный вид, который гармонично дополнит любой рабочий стол. Питание мыши осуществляется от двух батареек AAA, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости в частой замене. Эта мышь от бренда Acer — надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в использовании.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Эта беспроводная мышь обладает легким весом всего в 49 грамм, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Она подключается к вашему компьютеру через интерфейс USB Type-A и работает на расстоянии до 10 метров, предоставляя свободу передвижения без запутывающихся проводов. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с документами и повседневного серфинга в интернете. Благодаря симметричному дизайну, она подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство для всех пользователей. Серый цвет корпуса придает мыши элегантный и универсальный вид, который гармонично дополнит любой рабочий стол. Питание мыши осуществляется от двух батареек AAA, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости в частой замене. Эта мышь от бренда Acer — надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в использовании.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...