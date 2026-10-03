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Мышь Defender Accura MM-365 чёрный купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Accura MM-365 чёрный

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Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 3
Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 4
Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 3
  • Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 4
  • Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
470 руб.  710 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 278427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender Accura MM-365 чёрный
470 руб. -34%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender Accura MM-365 чёрный

Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). 2 дополнительные боковые кнопки. Эргономичная форма позволяет мыши удобно расположиться в руке. Сверхпрочное прорезиненное покрытие.

Отзывы о товаре Мышь Defender Accura MM-365 чёрный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). 2 дополнительные боковые кнопки. Эргономичная форма позволяет мыши удобно расположиться в руке. Сверхпрочное прорезиненное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Accura MM-365 чёрный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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