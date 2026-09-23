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Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)

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Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 1
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 2
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 3
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 4
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 5
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 6
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 7
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 8
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 9
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 10
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 11
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 1
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 2
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 3
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 4
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 5
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 6
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 7
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 8
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 9
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 10
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 11
  • Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
460 руб.  720 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
460 руб. -36%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)

Мышь Acer – это универсальное и надежное устройство, идеально подходящее для работы за персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, эта проводная мышь весом всего 80 грамм удобна в использовании благодаря симметричной форме, подходящей как для правой, так и для левой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет комфортно подключать мышь к устройствам без лишнего напряжения. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и надежность соединения. Бренд Acer, известный своими качественными и доступными по цене техническими решениями, создал этот продукт с учетом всех современных требований пользователей, обеспечив удобство и производительность в работе.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это универсальное и надежное устройство, идеально подходящее для работы за персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, эта проводная мышь весом всего 80 грамм удобна в использовании благодаря симметричной форме, подходящей как для правой, так и для левой руки. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет комфортно подключать мышь к устройствам без лишнего напряжения. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и надежность соединения. Бренд Acer, известный своими качественными и доступными по цене техническими решениями, создал этот продукт с учетом всех современных требований пользователей, обеспечив удобство и производительность в работе.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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