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Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS купить с доставкой в Москве
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Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS

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Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 1
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 2
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 3
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 4
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 5
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый, черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 1
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 2
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 3
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 4
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 5
  • Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
110x65x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS

Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
110x65x40
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Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Exegate BT-070 EX298897RUS - по цене 440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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