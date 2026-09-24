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Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый

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Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 1
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 2
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 3
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 4
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 5
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 6
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 7
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 8
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 9
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 10
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 11
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 12
Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 2
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 3
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 4
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 5
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 6
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 7
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 8
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 9
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 10
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 11
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 12
  • Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый

Мышь Acer – это надежное и удобное устройство для вашего ПК, идеально подходящее как для правшей, так и для левшей благодаря своему симметричному дизайну. Изготовленная в стильном белом цвете, эта мышь отлично дополнит ваш рабочий стол. С проводным подключением через USB Type-A, мышь обеспечивает устойчивый и стабильный сигнал, устраняя необходимость задумываться о зарядке или замене батареек. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу перемещения и комфорт в использовании. Разрешение оптического сенсора на уровне 1200 dpi гарантирует точность и отзывчивость при работе, будь то веб-серфинг, работа с документами или даже легкие игры. Оптический сенсор хорошо работает на разных поверхностях, обеспечивая надежное движение курсора. С весом в 110 грамм, мышь обеспечивает оптимальное сочетание легкости и контроля, позволяя руке не уставать при длительном использовании. Благодаря универсальной конструкции Acer, эта мышь станет идеальным выбором для любой задачи на вашем компьютере.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это надежное и удобное устройство для вашего ПК, идеально подходящее как для правшей, так и для левшей благодаря своему симметричному дизайну. Изготовленная в стильном белом цвете, эта мышь отлично дополнит ваш рабочий стол. С проводным подключением через USB Type-A, мышь обеспечивает устойчивый и стабильный сигнал, устраняя необходимость задумываться о зарядке или замене батареек. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу перемещения и комфорт в использовании. Разрешение оптического сенсора на уровне 1200 dpi гарантирует точность и отзывчивость при работе, будь то веб-серфинг, работа с документами или даже легкие игры. Оптический сенсор хорошо работает на разных поверхностях, обеспечивая надежное движение курсора. С весом в 110 грамм, мышь обеспечивает оптимальное сочетание легкости и контроля, позволяя руке не уставать при длительном использовании. Благодаря универсальной конструкции Acer, эта мышь станет идеальным выбором для любой задачи на вашем компьютере.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый - по цене 420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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