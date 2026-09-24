Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
Мышь Acer – это надежное и удобное устройство для вашего ПК, идеально подходящее как для правшей, так и для левшей благодаря своему симметричному дизайну. Изготовленная в стильном белом цвете, эта мышь отлично дополнит ваш рабочий стол. С проводным подключением через USB Type-A, мышь обеспечивает устойчивый и стабильный сигнал, устраняя необходимость задумываться о зарядке или замене батареек. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу перемещения и комфорт в использовании. Разрешение оптического сенсора на уровне 1200 dpi гарантирует точность и отзывчивость при работе, будь то веб-серфинг, работа с документами или даже легкие игры. Оптический сенсор хорошо работает на разных поверхностях, обеспечивая надежное движение курсора. С весом в 110 грамм, мышь обеспечивает оптимальное сочетание легкости и контроля, позволяя руке не уставать при длительном использовании. Благодаря универсальной конструкции Acer, эта мышь станет идеальным выбором для любой задачи на вашем компьютере.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
-
В наличииЦена 410 руб. 800 руб.103 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-11U USB Black
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
-
В наличииЦена 420 руб. 670 руб.105 руб. в СплитМышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-40...
-
В наличииЦена 420 руб. 690 руб.105 руб. в СплитМышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)
-
В наличииЦена 420 руб. 960 руб.105 руб. в СплитМышь Sven RX-220W SV-016227
-
В наличииЦена 430 руб. 630 руб.108 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-362 черный
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 455MW Black USB
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый