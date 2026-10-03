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Мышь Oklick 455MW Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 455MW Black USB

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Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 3
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 4
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 5
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 6
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 7
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 8
Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 8
  • Мышь Oklick 455MW Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
380 руб.  730 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Oklick 455MW Black USB
380 руб. -48%
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
60x35x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
133

Описание товара Мышь Oklick 455MW Black USB

Мышь Oklick — это отличное решение для пользователей ПК, которые ценят комфорт и стиль. Эта беспроводная мышь черного цвета оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Легкая и эргономичная, она весит всего 54 грамма и подходит для захвата правой рукой, что делает её идеальной для длительного использования без усталости. Мышь Oklick обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет работать на значительном расстоянии от компьютера, не теряя при этом качества связи. Подключение осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек и помех. Питание мыши осуществляется от двух батареек типа AAA, что позволяет работать длительное время без смены элементов питания. Мышь Oklick — это сочетание функциональности, удобства и современного дизайна, подходящего для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 455MW Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
60x35x100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это отличное решение для пользователей ПК, которые ценят комфорт и стиль. Эта беспроводная мышь черного цвета оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Легкая и эргономичная, она весит всего 54 грамма и подходит для захвата правой рукой, что делает её идеальной для длительного использования без усталости. Мышь Oklick обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет работать на значительном расстоянии от компьютера, не теряя при этом качества связи. Подключение осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек и помех. Питание мыши осуществляется от двух батареек типа AAA, что позволяет работать длительное время без смены элементов питания. Мышь Oklick — это сочетание функциональности, удобства и современного дизайна, подходящего для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Oklick 455MW Black USB - по цене 380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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