Мышь Oklick 455MW Black USB
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 455MW Black USB
Мышь Oklick — это отличное решение для пользователей ПК, которые ценят комфорт и стиль. Эта беспроводная мышь черного цвета оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Легкая и эргономичная, она весит всего 54 грамма и подходит для захвата правой рукой, что делает её идеальной для длительного использования без усталости. Мышь Oklick обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет работать на значительном расстоянии от компьютера, не теряя при этом качества связи. Подключение осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек и помех. Питание мыши осуществляется от двух батареек типа AAA, что позволяет работать длительное время без смены элементов питания. Мышь Oklick — это сочетание функциональности, удобства и современного дизайна, подходящего для работы и развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Oklick 305M Black USB
-
В наличииЦена 370 руб. 700 руб.93 руб. в СплитМышь Oklick 485MW Black-Red USB
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
-
В наличииЦена 370 руб. 590 руб.93 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-B dark blue
-
В наличииЦена 370 руб. 620 руб.93 руб. в СплитМышь Defender MM-310 Black
-
В наличииЦена 370 руб. 390 руб.93 руб. в СплитМышь Oklick 399M STIGMA черный
-
В наличииЦена 370 руб. 620 руб.93 руб. в СплитМышь Defender MM-495 Black (52495)
-
В наличииЦена 370 руб. 790 руб.93 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМышь Оклик 509MW white (1885186)
-
В наличииЦена 380 руб. 800 руб.95 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб. 660 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 685MW черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Oklick 455MW Black USB