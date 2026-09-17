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Мышь Oklick 115SR Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 115SR Black USB

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Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 1
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 2
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 3
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 4
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 5
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 6
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 7
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 8
Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 8
  • Мышь Oklick 115SR Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
370 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155562
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
53x35x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
77

Описание товара Мышь Oklick 115SR Black USB

Мышь проводная Oklick 115SR – достойная и надежная офисная модель, которая легко лежит в руке и не выскальзывает при длительной работе за компьютером. Последний фактор обеспечен использованием нескользящего пластикового покрытия. Мышь универсального назначения может использоваться и правой, и левой рукой. Она имеет 3 кнопки и оптический светодиодный датчик, работающий со стандартным разрешением 1000 dpi. От прочих моделей Oklick 115SR отличают компактные размеры и малый вес, за счет чего мышь не составит труда положить в сумку с ноутбуком и использовать где угодно при необходимости. Питание модели осуществляется по шине, для чего она оснащена проводом длиной 0.7 м.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 115SR Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
53x35x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Oklick 115SR – достойная и надежная офисная модель, которая легко лежит в руке и не выскальзывает при длительной работе за компьютером. Последний фактор обеспечен использованием нескользящего пластикового покрытия. Мышь универсального назначения может использоваться и правой, и левой рукой. Она имеет 3 кнопки и оптический светодиодный датчик, работающий со стандартным разрешением 1000 dpi. От прочих моделей Oklick 115SR отличают компактные размеры и малый вес, за счет чего мышь не составит труда положить в сумку с ноутбуком и использовать где угодно при необходимости. Питание модели осуществляется по шине, для чего она оснащена проводом длиной 0.7 м.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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