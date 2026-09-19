Мышь Oklick 488MW синий/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 488MW синий/черный
Если вы давно мечтали приобрести оптическую беспроводную компьютерную мышь по приемлемой цене, но с достаточным функционалом, то обратите внимание на модель OKLICK 488MWсине-черного цвета. Минималистичный дизайн мыши впишется в любой интерьер, а подключение к ноутбуку или компьютеру по беспроводной связи при помощи USB-адаптера избавит вас от большого количества ненужных проводов на рабочем столе.Симметричный корпус мыши OKLICK 488MW позволяет использовать ее как правой, так и левой рукой. А нескользящее покрытие Soft-touch гарантирует не только удобное расположение в ладони, но и комфорт при работе с мышью. 3 кнопки управления и колесико, поддерживающее функцию вертикальной прокрутки, а также оптический сенсор, диапазон чувствительности которого от 800 до 1600 dpi, позволяют обеспечить точное управление и выполнять любые задачи. Питание мыши осуществляется при помощи батарейки типа АА.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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