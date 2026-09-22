Мышь Оклик 509MW white (1885186)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 509MW white (1885186)
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как правой, так и левой рукой. Обладая элегантным белым цветом, она станет стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Благодаря радиоканальному подключению, мышь обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, что предоставляет свободу действий без путающихся под рукой проводов. Оснащена современным оптическим сенсором с разрешением в 1600 dpi, который обеспечивает плавный и точный отклик, делая навигацию более комфортной. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную автономную работу. С весом всего 52 грамма, мышь легко и комфортно использовать в течение длительного времени. Хотя кнопки устройства не являются бесшумными, их тактильная обратная связь обеспечивает уверенное нажатие. Мышь Oklick — это надежный и стильный помощник для повседневных задач, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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