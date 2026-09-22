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Мышь Оклик 509MW white (1885186) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 509MW white (1885186)

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Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 1
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 2
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 3
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 4
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 5
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 6
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 7
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 8
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 9
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 10
Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 1
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 2
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 3
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 4
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 5
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 6
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 7
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 8
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 9
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 10
  • Мышь Оклик 509MW white (1885186) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727636
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
85

Описание товара Мышь Оклик 509MW white (1885186)

Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как правой, так и левой рукой. Обладая элегантным белым цветом, она станет стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Благодаря радиоканальному подключению, мышь обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, что предоставляет свободу действий без путающихся под рукой проводов. Оснащена современным оптическим сенсором с разрешением в 1600 dpi, который обеспечивает плавный и точный отклик, делая навигацию более комфортной. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную автономную работу. С весом всего 52 грамма, мышь легко и комфортно использовать в течение длительного времени. Хотя кнопки устройства не являются бесшумными, их тактильная обратная связь обеспечивает уверенное нажатие. Мышь Oklick — это надежный и стильный помощник для повседневных задач, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 509MW white (1885186)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как правой, так и левой рукой. Обладая элегантным белым цветом, она станет стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Благодаря радиоканальному подключению, мышь обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, что предоставляет свободу действий без путающихся под рукой проводов. Оснащена современным оптическим сенсором с разрешением в 1600 dpi, который обеспечивает плавный и точный отклик, делая навигацию более комфортной. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную автономную работу. С весом всего 52 грамма, мышь легко и комфортно использовать в течение длительного времени. Хотя кнопки устройства не являются бесшумными, их тактильная обратная связь обеспечивает уверенное нажатие. Мышь Oklick — это надежный и стильный помощник для повседневных задач, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений.
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Доставка
Отзывы


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