Мышь Defender Accura MM-362 черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%420 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 254510
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
420 руб. -33%
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Defender Accura MM-362 черный
Мышь проводная Defender Accura MM-362 в черном эргономичном корпусе. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Сверхпрочное прорезиненное покрытие.
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Мышь проводная Defender Accura MM-362 в черном эргономичном корпусе. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Сверхпрочное прорезиненное покрытие.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Accura MM-362 черный - данный товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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