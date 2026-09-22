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Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094)

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Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 1
Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 2
Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 3
Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 4
Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 5
Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 1
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 2
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 3
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 4
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 5
  • Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727545
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
83

Описание товара Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094)

Мышь Oklick предлагает превосходное сочетание стиля и удобства, подходя для пользователей как правой, так и левой руки. Эта универсальная беспроводная мышь выполнена в стильной бело-синей цветовой гамме, что придаёт ей элегантный и современный вид. Обладая оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, устройство обеспечивает высокую точность и плавность в управлении курсором, что делает её отличным выбором как для офисной работы, так и для развлечений. Благодаря радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, мышь Oklick предоставляет свободу перемещения без ограничений, что особенно удобно для презентаций или работы на большом расстоянии от компьютера. Использование радиоканального интерфейса подключения гарантирует стабильную и надёжную работу без задержек и сбоев. Лёгкость конструкции, всего 57 грамм, делает мышь практически незаметной в руке, а питание от одной батареи типа АА обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Эта мышь идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, функциональность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310MW белый/синий (1869094)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick предлагает превосходное сочетание стиля и удобства, подходя для пользователей как правой, так и левой руки. Эта универсальная беспроводная мышь выполнена в стильной бело-синей цветовой гамме, что придаёт ей элегантный и современный вид. Обладая оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, устройство обеспечивает высокую точность и плавность в управлении курсором, что делает её отличным выбором как для офисной работы, так и для развлечений. Благодаря радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, мышь Oklick предоставляет свободу перемещения без ограничений, что особенно удобно для презентаций или работы на большом расстоянии от компьютера. Использование радиоканального интерфейса подключения гарантирует стабильную и надёжную работу без задержек и сбоев. Лёгкость конструкции, всего 57 грамм, делает мышь практически незаметной в руке, а питание от одной батареи типа АА обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Эта мышь идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, функциональность и стиль в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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