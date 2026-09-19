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Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный

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Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 1
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 2
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 3
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 4
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 5
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
420 руб.  770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
420 руб. -45%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х9
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный

Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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