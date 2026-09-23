Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)
Мышка беспроводная со встроенным аккумулятором и с usb - это современное экономичное решение для всех тех, кто ценит стиль, удобство и технологии. Ультратонкая блютус мышка с бесшумными кнопками, с лаконичной RGB подсветкой и возможностью подзарядки станет незаменимым аксессуаром для пк. Мышка имеет 2 режима подключения: радиоканал 2,4 ГГц через USB-приемник, который поставляется в комплекте и через Bluetooth-модуль, который не требует usb-адаптера и наличия USB-порта. Возможно использование с большим количеством устройств: компьютерная мышь Дефендер совместима с телефоном, компьютером, ноутбуком, тв-приставкой, и поддерживает операционные системы: Android, MAC OS, Windows, Linux, IOS. Плоская мышка симметричной формы отлично подходит для работы любой рукой. Эта модель имеет оснащена софттач силиконовой кнопкой и кнопкой переключения режимов: 800/1200/1600 dpi.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
-
В наличииЦена 410 руб. 800 руб.103 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-11U USB Black
-
В наличииЦена 410 руб. 710 руб.103 руб. в СплитМышь Defender Overmatch GM-069 (52069)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
-
В наличииЦена 420 руб. 670 руб.105 руб. в СплитМышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-40...
-
В наличииЦена 420 руб. 960 руб.105 руб. в СплитМышь Sven RX-220W SV-016227
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)