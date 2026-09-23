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Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)

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Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 1
Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 2
Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 3
Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 1
  • Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 2
  • Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 3
  • Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
420 руб.  850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)
420 руб. -51%
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)

Мышка беспроводная со встроенным аккумулятором и с usb - это современное экономичное решение для всех тех, кто ценит стиль, удобство и технологии. Ультратонкая блютус мышка с бесшумными кнопками, с лаконичной RGB подсветкой и возможностью подзарядки станет незаменимым аксессуаром для пк. Мышка имеет 2 режима подключения: радиоканал 2,4 ГГц через USB-приемник, который поставляется в комплекте и через Bluetooth-модуль, который не требует usb-адаптера и наличия USB-порта. Возможно использование с большим количеством устройств: компьютерная мышь Дефендер совместима с телефоном, компьютером, ноутбуком, тв-приставкой, и поддерживает операционные системы: Android, MAC OS, Windows, Linux, IOS. Плоская мышка симметричной формы отлично подходит для работы любой рукой. Эта модель имеет оснащена софттач силиконовой кнопкой и кнопкой переключения режимов: 800/1200/1600 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышка беспроводная со встроенным аккумулятором и с usb - это современное экономичное решение для всех тех, кто ценит стиль, удобство и технологии. Ультратонкая блютус мышка с бесшумными кнопками, с лаконичной RGB подсветкой и возможностью подзарядки станет незаменимым аксессуаром для пк. Мышка имеет 2 режима подключения: радиоканал 2,4 ГГц через USB-приемник, который поставляется в комплекте и через Bluetooth-модуль, который не требует usb-адаптера и наличия USB-порта. Возможно использование с большим количеством устройств: компьютерная мышь Дефендер совместима с телефоном, компьютером, ноутбуком, тв-приставкой, и поддерживает операционные системы: Android, MAC OS, Windows, Linux, IOS. Плоская мышка симметричной формы отлично подходит для работы любой рукой. Эта модель имеет оснащена софттач силиконовой кнопкой и кнопкой переключения режимов: 800/1200/1600 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Touch MM-997 черн (52997) - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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