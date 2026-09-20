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Мышь Sven RX-95 чёрная купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-95 чёрная

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Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 1
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 2
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 3
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 4
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 5
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 6
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 7
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 8
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 9
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 10
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 11
Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 1
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 2
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 3
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 4
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 5
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 6
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 7
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 8
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 9
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 10
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 11
  • Мышь Sven RX-95 чёрная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
390 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539007
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Sven RX-95 чёрная

Благодаря дополнительным кнопкам с функцией Копировать / Вставить ваши руки станут свободнее и вас приятно удивит, насколько вырастет скорость выполнения рутинных офисных задач. Настраиваемое разрешение от 1000 до 4000 DPI позволит самостоятельно регулировать чувствительность вашей мышки и легко переключаться с офисной работы на творчество или любимую игру. Простой и эргономичный дизайн, а также симметричная форма мышки дадут вам почувствовать настоящее наслаждение от проведенного за компьютером времени, ведь она идеально лежит как в правой, так и в левой руке.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-95 чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря дополнительным кнопкам с функцией Копировать / Вставить ваши руки станут свободнее и вас приятно удивит, насколько вырастет скорость выполнения рутинных офисных задач. Настраиваемое разрешение от 1000 до 4000 DPI позволит самостоятельно регулировать чувствительность вашей мышки и легко переключаться с офисной работы на творчество или любимую игру. Простой и эргономичный дизайн, а также симметричная форма мышки дадут вам почувствовать настоящее наслаждение от проведенного за компьютером времени, ведь она идеально лежит как в правой, так и в левой руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-95 чёрная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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