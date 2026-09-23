Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)
Мышь Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, будь то для офисной работы или для развлечений. Провод длиной 2 метра позволяет комфортно расположиться за столом, не ограничивая ваши движения. Эта модель подходит для пользователей с любым уровнем подготовки и благодаря своему эргономичному дизайну она удобна как для правой, так и для левой руки. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, легко вписывающийся в любой интерьер. Мышь Oklick подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Мышь отличается простотой в использовании, высокой надежностью и станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества и функциональности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)
-
В наличииЦена 470 руб. 690 руб.118 руб. в СплитМышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый
-
В наличииЦена 480 руб. 820 руб.120 руб. в СплитМышь Defender MM-275 Red
-
В наличииЦена 480 руб. 880 руб.120 руб. в СплитМышь Defender Prime MB-053 Black 52053
-
В наличииЦена 480 руб. 870 руб.120 руб. в СплитМышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитМышь Logitech B100 Black 910-003357
-
В наличииЦена 490 руб. 920 руб.123 руб. в СплитМышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитМышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)
-
В наличииЦена 490 руб. 780 руб.123 руб. в СплитМышь Acer OMR131 Black ZL.MCEEE.01E
-
В наличииЦена 500 руб. 950 руб.125 руб. в СплитМышь Defender Sky Dragon GM-090L Black
-
В наличииЦена 500 руб. 710 руб.125 руб. в СплитМышь A4Tech OP-760 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)