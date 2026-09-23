Top.Mail.Ru
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 1
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 2
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 3
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 4
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 5
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 6
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 7
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 8
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 9
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 10
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 11
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 12
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 13
Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 1
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 2
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 3
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 4
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 5
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 6
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 7
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 8
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 9
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 10
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 11
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 12
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 13
  • Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
490 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
62x115x37.58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)

Мышь Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, будь то для офисной работы или для развлечений. Провод длиной 2 метра позволяет комфортно расположиться за столом, не ограничивая ваши движения. Эта модель подходит для пользователей с любым уровнем подготовки и благодаря своему эргономичному дизайну она удобна как для правой, так и для левой руки. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, легко вписывающийся в любой интерьер. Мышь Oklick подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Мышь отличается простотой в использовании, высокой надежностью и станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества и функциональности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
62x115x37.58 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, будь то для офисной работы или для развлечений. Провод длиной 2 метра позволяет комфортно расположиться за столом, не ограничивая ваши движения. Эта модель подходит для пользователей с любым уровнем подготовки и благодаря своему эргономичному дизайну она удобна как для правой, так и для левой руки. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, легко вписывающийся в любой интерьер. Мышь Oklick подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Мышь отличается простотой в использовании, высокой надежностью и станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества и функциональности.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 147M V2 USB черный (1580834) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...