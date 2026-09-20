Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)
Мышь проводная Logitech M90 – удобный, простой манипулятор от бренда компьютерной техники Logitech для повседневной офисной работы либо домашнего использования. Работает без установки драйвера во всех операционных системах, питается от порта USB по 1.8-метровому кабелю. Мышь Logitech M90 нечувствительна к типу покрытия, на котором работает, поэтому ее можно использовать практически на любой поверхности. Внешне простой и обычный дизайн скрывает много достоинств: мышь очень удобно лежит в руке, клавиши тихие и отзывчивые на легкое нажатие, прокрутка колесика плавная и мягкая. Мышь во всех отношениях достойна внимания при выборе качественной офисной трудяги.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 500 руб. 950 руб.125 руб. в СплитМышь Defender Sky Dragon GM-090L Black
-
В наличииЦена 500 руб. 710 руб.125 руб. в СплитМышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992
-
В наличииЦена 500 руб. 1 260 руб.125 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-435
-
В наличииЦена 500 руб. 860 руб.125 руб. в СплитМышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитМышь Defender Optical GM-927 (52927)
-
В наличииЦена 520 руб. 780 руб.130 руб. в СплитМышь Defender Shock GM-110L
-
В наличииЦена 530 руб. 810 руб.133 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-295 черный
-
В наличииЦена 530 руб. 1 140 руб.133 руб. в СплитМышь NAKATOMI MROG-15UR USB
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитМышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный
-
В наличииЦена 540 руб. 770 руб.135 руб. в СплитМышь Defender Ultra MM-315 черный
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитМышь Sven RX-270W SV-016234
-
В наличииЦена 570 руб. 690 руб.143 руб. в СплитМышь A4Tech OP-530NU черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)