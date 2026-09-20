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Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)

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Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 1
Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 2
Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 3
Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 1
  • Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 2
  • Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 3
  • Мышь Logitech M90 Grey (910-001793) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579342
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)

Мышь проводная Logitech M90 – удобный, простой манипулятор от бренда компьютерной техники Logitech для повседневной офисной работы либо домашнего использования. Работает без установки драйвера во всех операционных системах, питается от порта USB по 1.8-метровому кабелю. Мышь Logitech M90 нечувствительна к типу покрытия, на котором работает, поэтому ее можно использовать практически на любой поверхности. Внешне простой и обычный дизайн скрывает много достоинств: мышь очень удобно лежит в руке, клавиши тихие и отзывчивые на легкое нажатие, прокрутка колесика плавная и мягкая. Мышь во всех отношениях достойна внимания при выборе качественной офисной трудяги.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M90 Grey (910-001793)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х113
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech M90 – удобный, простой манипулятор от бренда компьютерной техники Logitech для повседневной офисной работы либо домашнего использования. Работает без установки драйвера во всех операционных системах, питается от порта USB по 1.8-метровому кабелю. Мышь Logitech M90 нечувствительна к типу покрытия, на котором работает, поэтому ее можно использовать практически на любой поверхности. Внешне простой и обычный дизайн скрывает много достоинств: мышь очень удобно лежит в руке, клавиши тихие и отзывчивые на легкое нажатие, прокрутка колесика плавная и мягкая. Мышь во всех отношениях достойна внимания при выборе качественной офисной трудяги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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