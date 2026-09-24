Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%480 руб. 880 руб.
В наличии
Код товара: 654304
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
480 руб. -45%
880 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053
Беспроводная оптическая мышь. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. Бесшумное нажатие кнопок. Кнопка смены разрешения. Прорезиненное колесо прокрутки. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Многофункциональное программное обеспечение
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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