Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x109x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332)
Беспроводная офисная мышка Defender Proto MM-332 в классическом симметричном корпусе, удобном для работы любой рукой. Мышка имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Данная модель имеет 4 режима разрешения и встроенный аккумулятор на 500 мАч.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
37x109x61
Страна производитель
Китай
Беспроводная офисная мышка Defender Proto MM-332 в классическом симметричном корпусе, удобном для работы любой рукой. Мышка имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Данная модель имеет 4 режима разрешения и встроенный аккумулятор на 500 мАч.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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