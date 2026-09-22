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Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332)

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Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730071
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x109x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332)

Беспроводная офисная мышка Defender Proto MM-332 в классическом симметричном корпусе, удобном для работы любой рукой. Мышка имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Данная модель имеет 4 режима разрешения и встроенный аккумулятор на 500 мАч.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Proto MM-332 black (52332)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
37x109x61
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная офисная мышка Defender Proto MM-332 в классическом симметричном корпусе, удобном для работы любой рукой. Мышка имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Данная модель имеет 4 режима разрешения и встроенный аккумулятор на 500 мАч.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
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Отзывы


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