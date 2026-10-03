Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%430 руб. 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650701
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296)
Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Силиконовое колесо прокрутки. Прорезиненное колесо прокрутки. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Кнопка смены разрешения. Бесшумное нажатие кнопок: Тихие левая и правая кнопки. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола: Аккуратно снимите защитную пленку с тефлоновых ножек перед использованием. Многофункциональное программное обеспечение: Работает только с операционной системой Windows
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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