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Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6

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Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - фото 1
Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - фото 2
Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - фото 2
  • Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
71x41x133 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
240

Описание товара Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6

Мышь QUMO Portal M39 (23461 Qumo) Компьютерная проводная игровая мышь Portal имеет светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх.

Отзывы о товаре Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
71x41x133 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь QUMO Portal M39 (23461 Qumo) Компьютерная проводная игровая мышь Portal имеет светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - стоимость товара 410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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