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Мышь QUMO Kevlar M26 купить с доставкой в Москве
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Мышь QUMO Kevlar M26

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Мышь QUMO Kevlar M26 - фото 1
Мышь QUMO Kevlar M26 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
  • Мышь QUMO Kevlar M26 - фото 1
  • Мышь QUMO Kevlar M26 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499083
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь QUMO Kevlar M26

Мышь беспроводная QUMO Office Kevlar M26 с черным пластиковым корпусом украшена серой абстракцией, благодаря которой привлекает к себе внимание. Симметричный дизайн позволяет настроить хват любой рукой, что удобно для левшей. Офисная мышь оснащена тремя стандартными и дополнительной кнопкой для смены режима датчика. Устройство QUMO Office Kevlar M26 подключается к компьютеру с помощью USB-ресивера, гарантирующего стабильность связи на большом расстоянии. Для мышки потребуется 1 пальчиковая батарейка, полного заряда которой хватит надолго. Качественная сборка гарантирует точный отклик на команды, а кнопки с ресурсом 8 млн. кликов не доставят неудобств даже через несколько лет активной работы.



Теги товара: Для левшей

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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная QUMO Office Kevlar M26 с черным пластиковым корпусом украшена серой абстракцией, благодаря которой привлекает к себе внимание. Симметричный дизайн позволяет настроить хват любой рукой, что удобно для левшей. Офисная мышь оснащена тремя стандартными и дополнительной кнопкой для смены режима датчика. Устройство QUMO Office Kevlar M26 подключается к компьютеру с помощью USB-ресивера, гарантирующего стабильность связи на большом расстоянии. Для мышки потребуется 1 пальчиковая батарейка, полного заряда которой хватит надолго. Качественная сборка гарантирует точный отклик на команды, а кнопки с ресурсом 8 млн. кликов не доставят неудобств даже через несколько лет активной работы.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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