Мышь QUMO Kevlar M26
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь QUMO Kevlar M26
Мышь беспроводная QUMO Office Kevlar M26 с черным пластиковым корпусом украшена серой абстракцией, благодаря которой привлекает к себе внимание. Симметричный дизайн позволяет настроить хват любой рукой, что удобно для левшей. Офисная мышь оснащена тремя стандартными и дополнительной кнопкой для смены режима датчика. Устройство QUMO Office Kevlar M26 подключается к компьютеру с помощью USB-ресивера, гарантирующего стабильность связи на большом расстоянии. Для мышки потребуется 1 пальчиковая батарейка, полного заряда которой хватит надолго. Качественная сборка гарантирует точный отклик на команды, а кнопки с ресурсом 8 млн. кликов не доставят неудобств даже через несколько лет активной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 800 руб.95 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-310 Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-495 Black (52495)
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
-
В наличииЦена 390 руб. 660 руб.98 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 390 руб. 790 руб.98 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь QUMO Kevlar M26