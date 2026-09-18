Top.Mail.Ru
Мышь Defender Shock GM-110L купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Shock GM-110L

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Shock GM-110L - фото 1
Мышь Defender Shock GM-110L - фото 2
Мышь Defender Shock GM-110L - фото 3
Мышь Defender Shock GM-110L - фото 4
Мышь Defender Shock GM-110L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Shock GM-110L - фото 1
  • Мышь Defender Shock GM-110L - фото 2
  • Мышь Defender Shock GM-110L - фото 3
  • Мышь Defender Shock GM-110L - фото 4
  • Мышь Defender Shock GM-110L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
520 руб.  780 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Shock GM-110L
520 руб. -33%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
290

Описание товара Мышь Defender Shock GM-110L

Мышь проводная Defender SHOCK GM-110L черного цвета с противоскользящим покрытием является мощным игровым устройством, которое удобно лежит в руке. Она стильно выглядит и дополнена многоцветной подсветкой. Модель имеет 6 кнопок, среди которых 5 – программируемые, а также ферритовый фильтр помех. Оптический светодиодный сенсор работает в режимах 800, 1800, 2400, 3200 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Defender Shock GM-110L




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Defender SHOCK GM-110L черного цвета с противоскользящим покрытием является мощным игровым устройством, которое удобно лежит в руке. Она стильно выглядит и дополнена многоцветной подсветкой. Модель имеет 6 кнопок, среди которых 5 – программируемые, а также ферритовый фильтр помех. Оптический светодиодный сенсор работает в режимах 800, 1800, 2400, 3200 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Shock GM-110L - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...