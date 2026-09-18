Мышь Defender Shock GM-110L
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%520 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 294069
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб. -33%
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
290
Описание товара Мышь Defender Shock GM-110L
Мышь проводная Defender SHOCK GM-110L черного цвета с противоскользящим покрытием является мощным игровым устройством, которое удобно лежит в руке. Она стильно выглядит и дополнена многоцветной подсветкой. Модель имеет 6 кнопок, среди которых 5 – программируемые, а также ферритовый фильтр помех. Оптический светодиодный сенсор работает в режимах 800, 1800, 2400, 3200 dpi.
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Мышь проводная Defender SHOCK GM-110L черного цвета с противоскользящим покрытием является мощным игровым устройством, которое удобно лежит в руке. Она стильно выглядит и дополнена многоцветной подсветкой. Модель имеет 6 кнопок, среди которых 5 – программируемые, а также ферритовый фильтр помех. Оптический светодиодный сенсор работает в режимах 800, 1800, 2400, 3200 dpi.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Shock GM-110L - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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