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Мышь Defender Ultra MM-315 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Ultra MM-315 черный

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Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 1
Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 2
Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 1
  • Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 2
  • Мышь Defender Ultra MM-315 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
540 руб.  770 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender Ultra MM-315 черный
540 руб. -30%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender Ultra MM-315 черный

Мышь беспроводная Defender Ultra MM-315 со светодиодным датчиком представляет собой удобный компьютерный аксессуар, который предназначен для правой руки. Корпус модели сделан из матового пластика, а покрытие SoftTouch делает поверхность устройства приятным на ощупь и устойчивым к загрязнениям.

Отзывы о товаре Мышь Defender Ultra MM-315 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Ultra MM-315 со светодиодным датчиком представляет собой удобный компьютерный аксессуар, который предназначен для правой руки. Корпус модели сделан из матового пластика, а покрытие SoftTouch делает поверхность устройства приятным на ощупь и устойчивым к загрязнениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Ultra MM-315 черный - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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