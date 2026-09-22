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Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный купить с доставкой в Москве
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Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный

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Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 1
Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 2
Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 1
  • Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 2
  • Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723497
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный

Мышь PHILIPS — это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Беспроводное подключение на основе Bluetooth обеспечивает максимальную свободу действий с радиусом действия до 10 метров, позволяя вам комфортно располагаться за своим рабочим местом. С точки зрения эргономики, мышь разработана специально для правой руки, что способствует комфортному и естественному хвату даже при длительной работе. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для выполнения различных задач — от работы с документами до редактирования графических материалов. Этот продукт от бренда Philips представляется надежным решением для пользователей, ценящих как высокую функциональность, так и эстетику в рабочих инструментах.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь PHILIPS — это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Беспроводное подключение на основе Bluetooth обеспечивает максимальную свободу действий с радиусом действия до 10 метров, позволяя вам комфортно располагаться за своим рабочим местом. С точки зрения эргономики, мышь разработана специально для правой руки, что способствует комфортному и естественному хвату даже при длительной работе. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для выполнения различных задач — от работы с документами до редактирования графических материалов. Этот продукт от бренда Philips представляется надежным решением для пользователей, ценящих как высокую функциональность, так и эстетику в рабочих инструментах.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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