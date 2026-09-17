Мышь Oklick 605SW Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 605SW Black USB
Мышь беспроводная Oklick 605SW подключается к стационарным и мобильным компьютерам с помощью миниатюрного USB-ресивера. Радиус действия беспроводной связи, составляющий 10 м, достаточен для универсального применения манипулятора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Вы по достоинству оцените компактные размеры корпуса модели: ее габариты составляют 54x36x94 мм. Масса манипулятора минимальна: она равна лишь 49 г.Для питания мыши Oklick 605SW используется батарейка AAA. Элементы питания этого типа можно купить в любом населенном пункте: вы будете уверены в том, что сможете воспользоваться мышью везде, где пожелаете. Допускается эксплуатация аккумуляторов соответствующего типа.Корпус устройства симметричен. Благодаря этой особенности управлять мышью можно как правой, так и левой рукой. В комплект поставки манипулятора входит батарейка. Оптический сенсор, которым оснащена мышь Oklick 605SW, характеризуется разрешением, равным 1200 dpi.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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