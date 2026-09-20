Top.Mail.Ru
Мышь A-4Tech OP-720 (черный) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A-4Tech OP-720 (черный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 1
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 2
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 3
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 4
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 5
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 6
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 7
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 8
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 9
Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 1
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 2
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 3
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 4
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 5
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 6
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 7
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 8
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 9
  • Мышь A-4Tech Мышь OP-720 (черный) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
490 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653219
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь A-4Tech OP-720 (черный)

Высокое качество обеспечивает более 5 миллионов нажатий. Пылестойкая конструкция увеличивает срок службы колеса прокрутки. Позволяет назначить на кнопку программирования выполнение различных действий с помощью 8 определённых движений. Четыре направления прокрутки - горизонтальное и вертикальное.

Отзывы о товаре Мышь A-4Tech OP-720 (черный)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Высокое качество обеспечивает более 5 миллионов нажатий. Пылестойкая конструкция увеличивает срок службы колеса прокрутки. Позволяет назначить на кнопку программирования выполнение различных действий с помощью 8 определённых движений. Четыре направления прокрутки - горизонтальное и вертикальное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A-4Tech OP-720 (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...