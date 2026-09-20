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Мышь Oklick 665MW черный (1025130) купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 665MW черный (1025130)

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Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 1
Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 2
Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 3
Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 4
Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 5
Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 1
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 2
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 3
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 4
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 5
  • Мышь Oklick 665MW черный (1025130) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
400 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541472
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
59 x 22 x 93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
103

Описание товара Мышь Oklick 665MW черный (1025130)

Мышь Oklick — это стильное и надежное решение для повседневных задач и комфортной работы на компьютере или ноутбуке. Она оснащена интерфейсом подключения Bluetooth, что избавляет от необходимости в проводах и позволяет свободно перемещаться в радиусе действия устройства. Мышь питается от двух батарей типа AA, обеспечивая долгую работу без частой замены элементов питания. Основным техническим преимуществом этой модели является оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что особенно важно при работе с текстами и в офисных приложениях. Oklick мышь выполнена в лаконичном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер, а ее универсальный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный хват для всех пользователей. Мышь Oklick — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком, и, несмотря на скромный вес в 49 граммов, она обеспечивает надежность и удобство в использовании. Обратите внимание, что модель не имеет бесшумных кнопок, что дает возможность отслеживать четкую тактильную связь при нажатии каждой кнопки. Бренд Oklick — это гарантия качества и практичности, что делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и простоту.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 665MW черный (1025130)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
59 x 22 x 93 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это стильное и надежное решение для повседневных задач и комфортной работы на компьютере или ноутбуке. Она оснащена интерфейсом подключения Bluetooth, что избавляет от необходимости в проводах и позволяет свободно перемещаться в радиусе действия устройства. Мышь питается от двух батарей типа AA, обеспечивая долгую работу без частой замены элементов питания. Основным техническим преимуществом этой модели является оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что особенно важно при работе с текстами и в офисных приложениях. Oklick мышь выполнена в лаконичном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер, а ее универсальный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный хват для всех пользователей. Мышь Oklick — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком, и, несмотря на скромный вес в 49 граммов, она обеспечивает надежность и удобство в использовании. Обратите внимание, что модель не имеет бесшумных кнопок, что дает возможность отслеживать четкую тактильную связь при нажатии каждой кнопки. Бренд Oklick — это гарантия качества и практичности, что делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и простоту.
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Отзывы


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