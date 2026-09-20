Мышь Oklick 665MW черный (1025130)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 665MW черный (1025130)
Мышь Oklick — это стильное и надежное решение для повседневных задач и комфортной работы на компьютере или ноутбуке. Она оснащена интерфейсом подключения Bluetooth, что избавляет от необходимости в проводах и позволяет свободно перемещаться в радиусе действия устройства. Мышь питается от двух батарей типа AA, обеспечивая долгую работу без частой замены элементов питания. Основным техническим преимуществом этой модели является оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что особенно важно при работе с текстами и в офисных приложениях. Oklick мышь выполнена в лаконичном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер, а ее универсальный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфортный хват для всех пользователей. Мышь Oklick — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком, и, несмотря на скромный вес в 49 граммов, она обеспечивает надежность и удобство в использовании. Обратите внимание, что модель не имеет бесшумных кнопок, что дает возможность отслеживать четкую тактильную связь при нажатии каждой кнопки. Бренд Oklick — это гарантия качества и практичности, что делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и простоту.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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