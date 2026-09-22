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Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093)

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Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 1
Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 2
Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 3
Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 4
Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 5
Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 1
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 2
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 3
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 4
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 5
  • Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727666
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093)

Беспроводная мышь Oklick - идеальное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство с отличными характеристиками. Элегантный дизайн в красно-черных тонах делает этот аксессуар стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобный хват для всех пользователей. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Вы можете беспроводно использовать устройство на расстоянии до 10 метров благодаря надежной связи через радиоканал. Это позволяет работать комфортно без ограничений в движении. Мышь Oklick работает от одной батарейки типа AA, обеспечивая легкость и продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. С весом всего 57 г, она идеально подходит для длительного и комфортного использования, будь то работа, учеба или развлечения.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Oklick - идеальное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство с отличными характеристиками. Элегантный дизайн в красно-черных тонах делает этот аксессуар стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобный хват для всех пользователей. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Вы можете беспроводно использовать устройство на расстоянии до 10 метров благодаря надежной связи через радиоканал. Это позволяет работать комфортно без ограничений в движении. Мышь Oklick работает от одной батарейки типа AA, обеспечивая легкость и продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. С весом всего 57 г, она идеально подходит для длительного и комфортного использования, будь то работа, учеба или развлечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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