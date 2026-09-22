Top.Mail.Ru
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 1
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 2
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 3
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 4
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 5
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 6
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 7
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 8
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 9
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 10
Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 1
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 2
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 3
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 4
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 5
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 6
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 7
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 8
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 9
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 10
  • Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727449
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
133x73x41 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS)

Мышь ExeGate — это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих высокую точность и удобство в управлении. Выполненная в элегантном черном цвете, она станет прекрасным дополнением к любому рабочему столу. Мышь оснащена лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает исключительную точность навигации как для профессиональной работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через USB Type-A, что гарантирует стабильность и высокую скорость передачи данных. Длина провода составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточно свободы для комфортного использования. Эргономичный дизайн, специально адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Мышь ExeGate весит всего 86 грамм, что обеспечивает легкость в управлении и минимальную усталость руки. Это универсальное устройство подойдет как для работы, так и для игр, даря пользователю максимальное удобство и функциональность.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
133x73x41 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь ExeGate — это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих высокую точность и удобство в управлении. Выполненная в элегантном черном цвете, она станет прекрасным дополнением к любому рабочему столу. Мышь оснащена лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает исключительную точность навигации как для профессиональной работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через USB Type-A, что гарантирует стабильность и высокую скорость передачи данных. Длина провода составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточно свободы для комфортного использования. Эргономичный дизайн, специально адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Мышь ExeGate весит всего 86 грамм, что обеспечивает легкость в управлении и минимальную усталость руки. Это универсальное устройство подойдет как для работы, так и для игр, даря пользователю максимальное удобство и функциональность.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...