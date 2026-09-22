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Мышь Raskat M006W купить с доставкой в Москве
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Мышь Raskat M006W

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Мышь Raskat M006W - фото 1
Мышь Raskat M006W - фото 2
Мышь Raskat M006W - фото 3
Мышь Raskat M006W - фото 4
Мышь Raskat M006W - фото 5
Мышь Raskat M006W - фото 6
Мышь Raskat M006W - фото 7
Мышь Raskat M006W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Raskat M006W - фото 1
  • Мышь Raskat M006W - фото 2
  • Мышь Raskat M006W - фото 3
  • Мышь Raskat M006W - фото 4
  • Мышь Raskat M006W - фото 5
  • Мышь Raskat M006W - фото 6
  • Мышь Raskat M006W - фото 7
  • Мышь Raskat M006W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729445
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х23
Вес, кг.
8.84

Описание товара Мышь Raskat M006W

**Мышь Raskat M006W** Компьютерная мышь Raskat M006W — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Подключение через USB-порт позволяет легко подключить мышь к компьютеру или ноутбуку. * Подходит для правой и левой руки, что делает её универсальной для любого пользователя. Эта мышь идеально подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству использования, она станет незаменимым аксессуаром на вашем рабочем столе.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Raskat M006W




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M006W** Компьютерная мышь Raskat M006W — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Подключение через USB-порт позволяет легко подключить мышь к компьютеру или ноутбуку. * Подходит для правой и левой руки, что делает её универсальной для любого пользователя. Эта мышь идеально подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству использования, она станет незаменимым аксессуаром на вашем рабочем столе.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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