Top.Mail.Ru
Мышь Oklick 675MW черный/красный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Oklick 675MW черный/красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 1
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 2
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 3
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 4
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 5
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 6
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 7
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 8
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 9
Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 1
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 2
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 3
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 4
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 5
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 6
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 7
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 8
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 9
  • Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
390 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
58x35x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
94

Описание товара Мышь Oklick 675MW черный/красный

Мышь Oklick — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Особое внимание привлекает сочетание насыщенного красного и классического черного цветов, что делает мышь не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром на вашем рабочем столе. Эта беспроводная мышь отлично подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым ведущим положением руки. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 800 dpi, она гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что значительно расширяет ваши возможности работы без ограничивающих кабелей. Работает она от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгий срок автономной работы. С весом всего 53 грамма, эта мышь легкая и удобная для частой транспортировки, что делает ее отличным выбором как для домашнего использования, так и для поездок. Oklick — это высокая функциональность в сочетании со стильным дизайном, призванная удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 675MW черный/красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
58x35x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Особое внимание привлекает сочетание насыщенного красного и классического черного цветов, что делает мышь не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром на вашем рабочем столе. Эта беспроводная мышь отлично подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым ведущим положением руки. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 800 dpi, она гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что значительно расширяет ваши возможности работы без ограничивающих кабелей. Работает она от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгий срок автономной работы. С весом всего 53 грамма, эта мышь легкая и удобная для частой транспортировки, что делает ее отличным выбором как для домашнего использования, так и для поездок. Oklick — это высокая функциональность в сочетании со стильным дизайном, призванная удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 675MW черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...