Мышь Oklick 675MW черный/красный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 675MW черный/красный
Мышь Oklick — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Особое внимание привлекает сочетание насыщенного красного и классического черного цветов, что делает мышь не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром на вашем рабочем столе. Эта беспроводная мышь отлично подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым ведущим положением руки. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 800 dpi, она гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что значительно расширяет ваши возможности работы без ограничивающих кабелей. Работает она от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгий срок автономной работы. С весом всего 53 грамма, эта мышь легкая и удобная для частой транспортировки, что делает ее отличным выбором как для домашнего использования, так и для поездок. Oklick — это высокая функциональность в сочетании со стильным дизайном, призванная удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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