Мышь Oklick 486MW серый/черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 486MW серый/черный
Мышь Oklick представляет собой надежное беспроводное периферийное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая легким весом в 66 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени без усталости в руках. Благодаря симметричному дизайну она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая универсальность в использовании. Oklick оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность отслеживания движений и плавность управления курсором. Беспроводное подключение через радиоканал дает свободу передвижения и простоту в настройке, без лишних проводов на рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение и удобство использования на значительном расстоянии от компьютера. Эта модель выполнена в стильном сером цвете, который сочетается с любым оформлением рабочего пространства. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick отличается четким откликом на нажатия, что делает ее подходящим выбором для повседневных задач на компьютере. Бренд Oklick известен своим вниманием к деталям и качеством своих продуктов, что делает эту мышь надежным и долговечным аксессуаром для вашего ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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