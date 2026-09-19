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Мышь Oklick 486MW серый/черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 486MW серый/черный

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Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 2
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Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 7
Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 1
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 2
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 3
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 4
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 5
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 6
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 7
  • Мышь Oklick 486MW серый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
380 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358106
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62x36x97.70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
125

Описание товара Мышь Oklick 486MW серый/черный

Мышь Oklick представляет собой надежное беспроводное периферийное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая легким весом в 66 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени без усталости в руках. Благодаря симметричному дизайну она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая универсальность в использовании. Oklick оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность отслеживания движений и плавность управления курсором. Беспроводное подключение через радиоканал дает свободу передвижения и простоту в настройке, без лишних проводов на рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение и удобство использования на значительном расстоянии от компьютера. Эта модель выполнена в стильном сером цвете, который сочетается с любым оформлением рабочего пространства. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick отличается четким откликом на нажатия, что делает ее подходящим выбором для повседневных задач на компьютере. Бренд Oklick известен своим вниманием к деталям и качеством своих продуктов, что делает эту мышь надежным и долговечным аксессуаром для вашего ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 486MW серый/черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62x36x97.70 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick представляет собой надежное беспроводное периферийное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая легким весом в 66 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени без усталости в руках. Благодаря симметричному дизайну она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая универсальность в использовании. Oklick оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность отслеживания движений и плавность управления курсором. Беспроводное подключение через радиоканал дает свободу передвижения и простоту в настройке, без лишних проводов на рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение и удобство использования на значительном расстоянии от компьютера. Эта модель выполнена в стильном сером цвете, который сочетается с любым оформлением рабочего пространства. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick отличается четким откликом на нажатия, что делает ее подходящим выбором для повседневных задач на компьютере. Бренд Oklick известен своим вниманием к деталям и качеством своих продуктов, что делает эту мышь надежным и долговечным аксессуаром для вашего ПК.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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