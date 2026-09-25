Мышь Оклик 147M белый (1868746)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 147M белый (1868746)
Мышь Oklick – это универсальное решение, которое подойдет как для правой, так и для левой руки. Выполненная в стильном белом цвете, она станет элегантным дополнением к вашему рабочему месту. Эту модель отличает удобный симметричный дизайн, что делает её использование комфортным для каждого. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение по экрану, что делает её идеальной для разнообразных задач, будь то работа с текстами или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует надежное и стабильное соединение без помех и задержек. С весом всего 82 грамма, мышь легка и удобна в управлении, что снижает усталость даже при длительном использовании. Бренд Oklick, известный своими качественными и доступными периферийными устройствами, предлагает практичное решение для тех, кто ищет универсальную и надежную мышь для повседневного применения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-310 Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитМышь Defender MM-495 Black (52495)
-
В наличииЦена 380 руб. 790 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитМышь Acer OMW126 (ZL.MCEEE.010) черный
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW300 черный (ZL.MCECC.01W)
-
В наличииЦена 410 руб. 800 руб.103 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-11U USB Black
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Оклик 147M белый (1868746)