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Мышь Оклик 147M белый (1868746) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 147M белый (1868746)

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Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 1
Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 2
Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 3
Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 4
Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 5
Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 1
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 2
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 3
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 4
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 5
  • Мышь Оклик 147M белый (1868746) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727643
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
25

Описание товара Мышь Оклик 147M белый (1868746)

Мышь Oklick – это универсальное решение, которое подойдет как для правой, так и для левой руки. Выполненная в стильном белом цвете, она станет элегантным дополнением к вашему рабочему месту. Эту модель отличает удобный симметричный дизайн, что делает её использование комфортным для каждого. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение по экрану, что делает её идеальной для разнообразных задач, будь то работа с текстами или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует надежное и стабильное соединение без помех и задержек. С весом всего 82 грамма, мышь легка и удобна в управлении, что снижает усталость даже при длительном использовании. Бренд Oklick, известный своими качественными и доступными периферийными устройствами, предлагает практичное решение для тех, кто ищет универсальную и надежную мышь для повседневного применения.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 147M белый (1868746)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – это универсальное решение, которое подойдет как для правой, так и для левой руки. Выполненная в стильном белом цвете, она станет элегантным дополнением к вашему рабочему месту. Эту модель отличает удобный симметричный дизайн, что делает её использование комфортным для каждого. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение по экрану, что делает её идеальной для разнообразных задач, будь то работа с текстами или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует надежное и стабильное соединение без помех и задержек. С весом всего 82 грамма, мышь легка и удобна в управлении, что снижает усталость даже при длительном использовании. Бренд Oklick, известный своими качественными и доступными периферийными устройствами, предлагает практичное решение для тех, кто ищет универсальную и надежную мышь для повседневного применения.
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Отзывы


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