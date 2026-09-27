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Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black

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Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 1
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 2
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 3
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 4
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 5
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 6
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 7
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 8
Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 1
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 2
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 3
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 4
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 5
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 6
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 7
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 8
  • Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301489
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Характеристики

Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black

Игровая мышь Nakatomi MOG-08U Black USB способна привести к победе даже начинающего игрока. Данная мышка отличается уверенной работой на неровных поверхностях. Усиленный оптический луч глубоко проникает в структуру поверхности, благодаря чему мышь быстро и четко работает на любых покрытиях. Кроме того, у мышки увеличена точность курсора. Время отклика кнопок меньше чем у обычной мышки: минимальное время отклика дает преимущество в компьютерных играх, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры. Длинный кабель мышки позволяет свободно двигаться во время игры. Компактные размеры мышки позволяют брать ее с собой в поездки и путешествия.

Отзывы о товаре Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black




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Характеристики
Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Описание
Игровая мышь Nakatomi MOG-08U Black USB способна привести к победе даже начинающего игрока. Данная мышка отличается уверенной работой на неровных поверхностях. Усиленный оптический луч глубоко проникает в структуру поверхности, благодаря чему мышь быстро и четко работает на любых покрытиях. Кроме того, у мышки увеличена точность курсора. Время отклика кнопок меньше чем у обычной мышки: минимальное время отклика дает преимущество в компьютерных играх, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры. Длинный кабель мышки позволяет свободно двигаться во время игры. Компактные размеры мышки позволяют брать ее с собой в поездки и путешествия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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