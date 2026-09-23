Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
Мышь Acer — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Обладая весом всего 72 грамма, эта мышь обеспечивает удобство и легкость использования как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу движения, сохраняя при этом надежную связь с вашим устройством через интерфейс USB Type-A. Проводное подключение гарантирует стабильную производительность и отсутствие задержек, что особенно важно для работы с важными задачами. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, который обеспечивает точное и плавное движение курсора на экране. Это делает её подходящим выбором как для офисной, так и для домашней работы. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, который легко вписывается в любую рабочую обстановку. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает уверенность при каждом клике. Мышь Acer — это надежный помощник для вашего ПК, сочетающий в себе качество, удобство и простоту в использовании, что делает её отличным выбором для широкого круга пользователей.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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