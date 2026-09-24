Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
Представляем вашему вниманию универсальную мышь от бренда Acer — идеальное сочетание стиля и функциональности. Эта проводная мышь создана как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование вне зависимости от доминирующей руки. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно работать за компьютером, не ощущая ограничений в движениях. Элегантный белый цвет корпуса делает эту модель не только практичным инструментом, но и стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работ, требующих высокой концентрации и аккуратности. Интерфейс подключения через USB Type-A гарантирует быструю и надежную передачу данных, а также совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Эта модель идеально подходит для использования как в офисе, так и дома, предлагая отличную производительность и долговечность. Выберите мышь Acer для своего ПК и оцените весь комфорт и простоту работы с ней.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
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