Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 1
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 2
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 3
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 4
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 5
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 1
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 2
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 3
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 4
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 5
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый

Представляем вашему вниманию универсальную мышь от бренда Acer — идеальное сочетание стиля и функциональности. Эта проводная мышь создана как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование вне зависимости от доминирующей руки. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно работать за компьютером, не ощущая ограничений в движениях. Элегантный белый цвет корпуса делает эту модель не только практичным инструментом, но и стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работ, требующих высокой концентрации и аккуратности. Интерфейс подключения через USB Type-A гарантирует быструю и надежную передачу данных, а также совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Эта модель идеально подходит для использования как в офисе, так и дома, предлагая отличную производительность и долговечность. Выберите мышь Acer для своего ПК и оцените весь комфорт и простоту работы с ней.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную мышь от бренда Acer — идеальное сочетание стиля и функциональности. Эта проводная мышь создана как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование вне зависимости от доминирующей руки. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно работать за компьютером, не ощущая ограничений в движениях. Элегантный белый цвет корпуса делает эту модель не только практичным инструментом, но и стильным аксессуаром для вашего рабочего стола. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работ, требующих высокой концентрации и аккуратности. Интерфейс подключения через USB Type-A гарантирует быструю и надежную передачу данных, а также совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Эта модель идеально подходит для использования как в офисе, так и дома, предлагая отличную производительность и долговечность. Выберите мышь Acer для своего ПК и оцените весь комфорт и простоту работы с ней.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый - по цене 380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...