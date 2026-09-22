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Мышь Оклик 201MW черный (2070318) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 201MW черный (2070318)

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Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 1
Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 2
Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 3
Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 4
Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 5
Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 1
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 2
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 3
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 4
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 5
  • Мышь Оклик 201MW черный (2070318) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727547
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
91

Описание товара Мышь Оклик 201MW черный (2070318)

Мышь Oklick – универсальное решение для удобной работы и развлечений. Эта модель сочетает в себе стильный черный дизайн и широкий набор функциональных возможностей. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфортное использование без лишних проводов. Весом всего 54 грамма, мышь легка и удобна как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Работает на оптическом сенсоре с разрешением 1600 dpi, что гарантирует отличную точность и плавность движения курсора. Универсальность подключения обеспечивается возможностью работы как через провод, так и по беспроводной связи, с использованием радиоканала и интерфейса USB Type-A. Мышь питается от двух батареек типа AAA, что делает ее энергономичной и удобной в повседневной эксплуатации. Хотя кнопки не являются бесшумными, их качественная механика позволяет сохранять высокий уровень отклика и надежности. Мышь Oklick – идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 201MW черный (2070318)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – универсальное решение для удобной работы и развлечений. Эта модель сочетает в себе стильный черный дизайн и широкий набор функциональных возможностей. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфортное использование без лишних проводов. Весом всего 54 грамма, мышь легка и удобна как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Работает на оптическом сенсоре с разрешением 1600 dpi, что гарантирует отличную точность и плавность движения курсора. Универсальность подключения обеспечивается возможностью работы как через провод, так и по беспроводной связи, с использованием радиоканала и интерфейса USB Type-A. Мышь питается от двух батареек типа AAA, что делает ее энергономичной и удобной в повседневной эксплуатации. Хотя кнопки не являются бесшумными, их качественная механика позволяет сохранять высокий уровень отклика и надежности. Мышь Oklick – идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и функциональность в одном устройстве.
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