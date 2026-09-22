Мышь Оклик 201MW черный (2070318)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 201MW черный (2070318)
Мышь Oklick – универсальное решение для удобной работы и развлечений. Эта модель сочетает в себе стильный черный дизайн и широкий набор функциональных возможностей. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфортное использование без лишних проводов. Весом всего 54 грамма, мышь легка и удобна как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Работает на оптическом сенсоре с разрешением 1600 dpi, что гарантирует отличную точность и плавность движения курсора. Универсальность подключения обеспечивается возможностью работы как через провод, так и по беспроводной связи, с использованием радиоканала и интерфейса USB Type-A. Мышь питается от двух батареек типа AAA, что делает ее энергономичной и удобной в повседневной эксплуатации. Хотя кнопки не являются бесшумными, их качественная механика позволяет сохранять высокий уровень отклика и надежности. Мышь Oklick – идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и функциональность в одном устройстве.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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