Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)
Для работы на компьютере или же ноутбуке прекрасно подойдет проводная мышь OKLICK 147M. Для комфортной работы на других устройствах и для подключения к ним потребуется всего лишь разъем USB. Данная мышь имеет длинный провод в 150 см, что позволяет комфортно работать и не беспокоиться о том, в какой части стола находится мышка. Мышь OKLICK 147M обладает оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что дает преимущество в плавном скольжении курсора по экрану. Черный цвет придает ее стилю неотразимый эффект, а вес мышки всего 82 г, что облегчит вашу работу и позволит передвигать консоль любым пальцем. Мышь работает без коврика на любой поверхности. Обладает 2 кнопками и колесом прокрутки, ей удобно работать как правой, так и левой рукой.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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