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Мышь Oklick 147M черный (MW-2001) купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)

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Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
440 руб.  630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507416
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)

Для работы на компьютере или же ноутбуке прекрасно подойдет проводная мышь OKLICK 147M. Для комфортной работы на других устройствах и для подключения к ним потребуется всего лишь разъем USB. Данная мышь имеет длинный провод в 150 см, что позволяет комфортно работать и не беспокоиться о том, в какой части стола находится мышка. Мышь OKLICK 147M обладает оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что дает преимущество в плавном скольжении курсора по экрану. Черный цвет придает ее стилю неотразимый эффект, а вес мышки всего 82 г, что облегчит вашу работу и позволит передвигать консоль любым пальцем. Мышь работает без коврика на любой поверхности. Обладает 2 кнопками и колесом прокрутки, ей удобно работать как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 147M черный (MW-2001)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Для работы на компьютере или же ноутбуке прекрасно подойдет проводная мышь OKLICK 147M. Для комфортной работы на других устройствах и для подключения к ним потребуется всего лишь разъем USB. Данная мышь имеет длинный провод в 150 см, что позволяет комфортно работать и не беспокоиться о том, в какой части стола находится мышка. Мышь OKLICK 147M обладает оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что дает преимущество в плавном скольжении курсора по экрану. Черный цвет придает ее стилю неотразимый эффект, а вес мышки всего 82 г, что облегчит вашу работу и позволит передвигать консоль любым пальцем. Мышь работает без коврика на любой поверхности. Обладает 2 кнопками и колесом прокрутки, ей удобно работать как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 147M черный (MW-2001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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