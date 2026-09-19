Мышь Oklick 486MW черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 486MW черный
Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладающая элегантным черным дизайном, она обеспечит комфортное пользование как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для каждого пользователя. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, мышь обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что обеспечивает свободу перемещения и удобство без проводов. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движений, делая её идеальной для повседневной работы и развлечений. Работает мышь от двух батареек типа AA, что обеспечивает долговременную работу без необходимости частой замены источников питания. Её лёгкий вес — всего 66 грамм — способствует комфорту даже при продолжительном использовании. Это надежное устройство от бренда Oklick сочетает в себе передовые технологии и удобство, удовлетворяя все основные потребности современного пользователя.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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