Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 396M INSOMNIA черный
Удобная игровая мышь Oklick 396M INSOMNI отличается своей эргономичностью, поэтому даже после нескольких часов работы ваша рука не будет испытывать дискомфорт и перенапряжение. Подсветка девайса выигрышно смотрится вечером — освещает пространство, но не мешает играть и не отвлекает внимание. Для подключения устройства через порт USB не требуется дополнительной установки или настройки системы. Небольшой вес девайса обеспечивает максимальный контроль всех движений курсора, а наличие дополнительных кнопок позволяет настроить разнообразные комбинации клавиш непосредственно на мыши.Модель, оснащенная проводным соединением, имеет симметричную форму и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным устройством. Трудно представить современного пользователя компьютера без такого аксессуара, ведь с ним удобнее работать и играть в компьютерные игры.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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