Мышь Оклик 202MW черный (2070314)
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 202MW черный (2070314)
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым необходима надежная беспроводная мышь для повседневного использования. Благодаря радиоканальной технологии, она обеспечивает уверенное соединение на расстоянии до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной и гибкой. Черный цвет придает устройству стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий процесс. Эта мышь рассчитана на использование как правой, так и левой рукой, что делает её удобной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она гарантирует точное и плавное управление курсором на экране, что особенно важно для пользователей, работающих с текстами, таблицами или изображениями. Мышь подключается по радиоканалу и питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены источника питания. С легким весом в 52 грамма, она становится идеальным спутником для тех, кто часто работает в разъездах или предпочитает минималистичный подход к выбору аксессуаров. Бренд Oklick славится надежностью и качеством своей продукции, поэтому эта мышь станет отличным выбором для всех, кто ищет эффективное и долговечное устройство для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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