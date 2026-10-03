Мышь Defender GASSA MM-105 RED (52103)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%410 руб. 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650698
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Defender GASSA MM-105 RED (52103)
Стильная и удобная офисная мышка. Сенсор Pixart обеспечивает точность и надежность перемещения курсора. Правая и левая кнопки мышки работают бесшумно. Данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, тефлоновые ножки и приятное на ощупь прорезиненное покрытие корпуса.
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Стильная и удобная офисная мышка. Сенсор Pixart обеспечивает точность и надежность перемещения курсора. Правая и левая кнопки мышки работают бесшумно. Данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, тефлоновые ножки и приятное на ощупь прорезиненное покрытие корпуса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender GASSA MM-105 RED (52103) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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