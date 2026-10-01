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Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB

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Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
450 руб.  700 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB
450 руб. -36%
700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
61x36x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB

Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
61x36x118
Страна производитель
Китай
Описание
Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - по цене 450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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