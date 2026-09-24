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Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)

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Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 1
Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 2
Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 3
Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 4
Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 1
  • Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 2
  • Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 3
  • Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 4
  • Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
64x44x111
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)

Беспроводная мышь Defender Gassa MM-105 Turquoise выполнена в удобной симметричной форме. Бирюзовый корпус изготовлен из пластика и обработан резиновым покрытием. На поверхности расположены кнопки смены разрешения в диапазоне 100-16000 т/д с бесшумным нажатием. Снизу мышка стоит на тефлоновых ножках. Тип модели — оптическая. Подключение к управляемому устройству осуществляется за счет Bluetooth-соединения. Работа осуществляется на батареях без смены в течение 6 мес. Общая масса составляет 0,06 кг.

Отзывы о товаре Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
64x44x111
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Defender Gassa MM-105 Turquoise выполнена в удобной симметричной форме. Бирюзовый корпус изготовлен из пластика и обработан резиновым покрытием. На поверхности расположены кнопки смены разрешения в диапазоне 100-16000 т/д с бесшумным нажатием. Снизу мышка стоит на тефлоновых ножках. Тип модели — оптическая. Подключение к управляемому устройству осуществляется за счет Bluetooth-соединения. Работа осуществляется на батареях без смены в течение 6 мес. Общая масса составляет 0,06 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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