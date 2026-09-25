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Мышь A4Tech OP-720S black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech OP-720S black

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Мышь A4Tech OP-720S black - фото 1
Мышь A4Tech OP-720S black - фото 2
Мышь A4Tech OP-720S black - фото 3
Мышь A4Tech OP-720S black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech OP-720S black - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-720S black - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-720S black - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-720S black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727488
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
130

Описание товара Мышь A4Tech OP-720S black

A4TECH представляет универсальную проводную мышь, выполненную в стильном черном цвете. Эта мышь идеально подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая максимальный комфорт вне зависимости от предпочтений пользователя. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное наведение курсора. Мышь подключается через интерфейс USB Type-A с помощью кабеля длиной 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать устройство на рабочем столе. Дополнительным преимуществом являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу без лишнего шума. Мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-720S black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет универсальную проводную мышь, выполненную в стильном черном цвете. Эта мышь идеально подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая максимальный комфорт вне зависимости от предпочтений пользователя. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное наведение курсора. Мышь подключается через интерфейс USB Type-A с помощью кабеля длиной 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать устройство на рабочем столе. Дополнительным преимуществом являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу без лишнего шума. Мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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