Мышь A4Tech OP-720S black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech OP-720S black
A4TECH представляет универсальную проводную мышь, выполненную в стильном черном цвете. Эта мышь идеально подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая максимальный комфорт вне зависимости от предпочтений пользователя. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное наведение курсора. Мышь подключается через интерфейс USB Type-A с помощью кабеля длиной 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать устройство на рабочем столе. Дополнительным преимуществом являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу без лишнего шума. Мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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